Equatorial tem 200 vagas para curso gratuito em Goiânia, Anápolis e outras 4 cidades

O Grupo Equatorial está implementando um projeto inédito em Goiás – o Escola de Eletricistas.

O curso é gratuito para formação de profissionais de rede de distribuição de energia elétrica e será realizado em Goiânia (sendo uma turma feminina), Anápolis, Jataí, Rio Verde, Quirinópolis e Niquelândia.

As inscrições vão até terça-feira (18) e podem ser feitas e no site senaigoias.com.br/escoladeeletricistas.

O candidato deve ser maior de 18 anos, possuir o diploma do Ensino Médio e ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Categoria B – além da disponibilidade para estudar 40h semanais. Com duração de três meses, os selecionados vão ganhar ajuda de custo mensal de R$ 680.

A iniciativa tem parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial e as aulas práticas será realizadas nos Centro de Treinamento (CTs) da empresa – que contam com os equipamentos e rede elétrica necessários para o curso profissionalizante.