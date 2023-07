Sete policiais militares de Goiás são presos em operação da PF que investiga assassinato de casal no DF

A operação Vindicta da Polícia Federal (PF), em parceria com a Polícia Civil (PC) do Distrito Federal (DF), cumpriu, na manhã desta quinta-feira (13), mandados de busca e apreensão e prisão temporária contra policias militares de Goiás suspeitos de participarem do assassinato de um casal no DF.

As ações aconteceram no Distrito Federal, Goiânia, Luziânia, Valparaíso, Aparecida de Goiânia e Trindade e resultaram na prisão temporária de sete agentes. Um policial militar já aposentado do DF também foi preso durante a ação.

De acordo com as investigações, os suspeitos estariam envolvidos na morte de Thiago Neto, de 24 anos, e da namorada dele, Talita Mendonça, de 23.

O casal foi assassinado no dia 15 de fevereiro de 2021, após ser atingido por cerca de 30 disparos de arma de fogo em uma rua do Riacho Fundo 2, no DF.

Conforme apontado pelas investigações, Thiago estaria envolvido com tráfico de drogas e um homicídio no estado, o que poderia estar relacionado com o crime. Talita não tinha passagens pela polícia.