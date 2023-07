Medicina Preventiva: 5 pilares do estilo de vida saudável

A American Heart Association (AHA) publicou recentemente um artigo com orientações práticas para profissionais de saúde estarem por dentro deste campo da prevenção.

O artigo que inicia comentando o quão pouco é abordando durante a consulta médica sobre orientações básicas como alimentação, atividade física, qualidade do sono e maus-hábitos como cigarro e assim, justifica a baixa percepção dos efeitos, onde as são consultas rápidas, falta de recursos de suporte, centralização da consulta em medidas medicamentosas e, principalmente, falta de treinamento específico para promover o entendimento e engajamento do paciente.

E quais são os 5 pilares do estilo de vida saudável:

Todo esse processo deverá ser feito com equipe multidisciplinar que esteja familiarizada com essa metodologia: médicos, enfermagem, nutricionista, educadores físico, psicólogos, terapeutas ocupacionais e outros especialistas.

Sabemos que outro ponto importante é que agir em poucos ou somente 1 pilar do estilo de vida em muitas situações pode ser muito mais fácil, prático e com maior chance de sucesso, inclusive porque mesmo isoladamente já promove um grande impacto na saúde cardiovascular.

Essa abordagem mais concentrada pode ser mais viável inclusive considerando os fatores de risco que o paciente apresenta, e muitas vezes pode ser a porta de entrada para conseguir todos os 5 pilares.

Faça acompanhamento com um profissional de saúde e tenha qualidade de vida.