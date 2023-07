Existem alguns signos que estão destinados a ficarem juntos por longos anos, por terem uma compatibilidade incrível e isso é algo inquestionável no zodíaco.

A verdade é que as casas regidas pelos mesmos elementos podem dar muito certo e se entenderem de uma forma ímpar. Além disso, existem ainda os opostos complementares.

Inclusive, podem resultar em uma explosão de sentimentos e química, que provavelmente você nem tenha ideia. Por isso, é bom ficar atento à lista que separamos logo abaixo. Veja!

Casais destes signos estão destinados a ficar juntos até o fim da vida:

1. Touro e escorpião

Os signos de touro e escorpião são opostamente complementares e isso pode ser uma combinação perfeita. No amor, esses dois nativos podem ter uma química entre quatro paredes que até mesmo os mais céticos ficariam impressionados.

A fidelidade seria algo primordial, além de muito romantismo, diálogo e demonstrações de afeto intensas.

Honestamente, eles seriam o casal do século. O problema só aconteceria se o escorpiano tentasse discutir com o taurino por ciúmes. Os dois cabeças duras poderiam sofrer um pouco com isso.

2. Gêmeos e sagitário

O signo de gêmeos e de sagitário também são complementares opostos. Enquanto o primeiro é regido pelo elemento ar, o segundo é de fogo. Apesar das diferenças lógicas, os dois podem dar muito certo.

Com espíritos livres, aventureiros, curiosos e amantes intensos, esses dois poderiam ter um relacionamento incrível, extremamente parceiro e unido.

3. Câncer e capricórnio

Essa dupla também seria um espetáculo de compatibilidade e estabilidade. Apesar de câncer ser regido por água e trazer algumas inconstâncias durante o dia a dia, também é muito apaixonado e dá a vida por quem ama.

O capricorniano já traria toda a razão para a relação, gerando um perfeito equilíbrio. Inclusive, pode-se dizer que esses nativos são os mais seguros e centrados do zodíaco. Logo, muita paixão, cuidado e lealdade estariam presentes nesse possível relacionamento.

4. Libra e aquário

Por fim, os dois últimos desta lista são regidos pelo mesmo elemento de ar. Logo, são duas pessoas muito curiosas, práticas, dinâmicas e diretas.

Poderiam ter uma relação estável, sem muitas cobranças e leveza de sobra.

