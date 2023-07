Jovem é levado às pressas para hospital depois de levar três tiros em discussão no show de Mari Fernandez

Momentos que deviam ser de lazer e celebração, durante o festival Aruanã Mix, no Centro de Convenções e Eventos de Aruanã, acabaram se tornando um trauma para muitos.

Isto ocorreu porque, durante o show principal, da cantora Mari Fernandez, uma briga terminou com vários tiros sendo disparados e um homem atingido, na madrugada deste sábado (15).

O Portal 6 apurou que a briga começou com um bate boca entre dois rapazes, nos momentos finais do evento. Em certo momento, um deles sacou uma pistola e efetuou vários tiros, em meio à multidão.

O jovem envolvido, de 23 anos, acabou sendo atingido por três projéteis, um no braço esquerdo, um na perna do mesmo lado e outro no tórax. Ele foi levado às pressas pelos amigos até o Hospital Municipal de Aruanã.

A vítima recebeu os devidos atendimentos médicos e permanece internada. Até o momento, não foi confirmada a identidade e nem o paradeiro do autor dos disparos.

Todavia, testemunhas afirmam que ele teria fugido do local em uma caminhonete, de modelo Dodge Ram e cor preta.