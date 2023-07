Jovem viraliza mostrando os detalhes e brindes luxuosos de festa na casa de Gusttavo Lima em Goiânia

Uma tiktoker vem fazendo sucesso por ter compartilhado os detalhes por dentro da gravação do novo trabalho de Gusttavo Lima, o “Paraíso Particular”.

O DVD foi gravado no dia 04 de julho, na própria casa do cantor em Goiânia, enquanto o vídeo de Juliana Araújo foi postado logo depois. Desde então, o registro já acumulou quase 50 mil curtidas e 500 mil visualizações.

“Eu não acreditava que seria na casa dele mesmo até ver essa cena”, disse a tiktoker ao gravar a entrada da mansão já conhecida do Embaixador. Em seguida, ela mostra o quintal espaçoso e os drinks que os presentes puderam desfrutar à vontade.

As opções de comida também chamaram atenção da influenciadora, que brincou não conhecer tamanha variedade. “Mas fui colocando no prato porque, nesse momento de glória, não é para ter dúvida”, disse.

Durante a gravação, no vídeo, é possível ver que a audiência assistiu as apresentações com os pés na piscina. Entre as diversas estrelas convidadas para o evento, estavam Ana Castela e Maiara e Maraísa.

A jovem ainda relatou que, ao pôr do Sol, os presentes puderam acessar o lago da propriedade, onde foi organizado um churrasco.

Ao final das gravações, Gusttavo Lima curtiu um ‘after’ enquanto o restante das pessoas aproveitou os mimos, como perfume, manta e jaqueta personalizada, visto que o frio atingiu a região.

Ao final, Juliana compartilhou o quanto gostou da experiência e agradeceu ao cantor e equipe pelos convites. Nos comentários, usuários falaram como queriam estar presentes.

“Como é viver meu sonho? Sou apaixonada no Gusttavo Lima”, escreveu uma. “Menina, que sonho!”, comentou outra.