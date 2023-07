Protesto pede justiça por Agatha Sofia, garotinha de 5 anos atropelada em Anápolis

Familiares, amigos e vizinhos de Agatha Sofia França Nunes, de cinco anos, mobilizaram neste sábado (15) um protesto para pedir a punição do motorista que atropelou a garotinha.

Aos gritos de “justiça”, o grupo buscou chamar atenção da Polícia Civil (PC) e do Ministério Público de Goiás (MPGO) para o caso.

“Por que esse cara não foi preso ainda, sendo que ele cometeu um crime?”, questionou João Sidney dos Reis Santos. O pai de criação da pequena se refere ao motociclista causador do acidente.

No corpo dele foi constatada a concentração de 0,24 mg/l de álcool. Todavia, essa quantia estava abaixo dos 0,30 mg/l que configuram crime de trânsito.

Assim, o ocorrido foi registrado apenas com o infração gravíssima e o condutor liberado.

Enquanto isso, Agatha Sofia já passou por diversos procedimentos e está internada no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL), em Goiânia, desde o dia 07 de julho.

“Tiraram a sedação, ela está mexendo o braço e as pernas, mas ainda está entubada. Ela está dormindo e acordando. Espero que logo esteja em casa conosco novamente”, complementou João Sidney.

Agatha Sofia teve parte do crânio retirada devido a um inchaço cerebral. Esse foi apenas um dos procedimentos invasivos que a menina se submeteu. Ela também passou por uma drenagem dos pulmões e outro tratamento para cuidar das pernas fraturadas.

O pai de criação detalha que a criança ainda terá de realizar uma operação para correção da mandíbula, que só não foi feita ainda devido ao inchaço na região.

Sem previsão de alta, a mãe segue com Agatha Sofia no HUGOL. João Sidney se divide entre as duas cidades para cuidar da esposa e da filha internada, além dos dois filhos que estão em Anápolis.