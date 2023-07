A paixão é um sentimento repentino e de forte atração por uma pessoa ou uma coisa qualquer. Ela acaba se tornando um desejo pulsante, envolvente e que pode até deixar alguém dos sentimentos.

Ela é capaz de alterar aspectos do nosso comportamento e até mesmo dos próprios pensamentos. Só que por trás desse sentimento bom, existem alguns perigos que só quem já se apaixonou sem perceber está correndo.

6 perigos que só quem já se apaixonou sem perceber está correndo

1. Perder a amizade

Um primeiro ponto a se analisar é o risco de você perder a sua tão estimada amizade com a pessoa na qual você se apaixonou.

Muitas vezes, tem gente que nem avalia isso e parte para curtir o momento, enquanto outras colocam o pé no chão e analisam com mais calma se vale a pena arriscar o que está sentindo.

2. Prejudicar compromissos importantes

Quando a paixão chega e toma conta dos nossos corações e mentes, muita gente costuma ficar cega e consumida pela intensidade desse novo sentimento.

E isso faz com ela acabe colocando aquela dedicação a alguém em primeiro plano, esquecendo os próprios compromissos de trabalho e demais obrigações do dia.

3. Falar sobre esse crush para outras pessoas

Um outro perigo que as pessoas podem acabar caindo é o de querer falar para todo mundo que conhece no trabalho, ou em outros lugares de convívio, sobre essa paixonite.

No entanto, isso é uma situação importante de se observar, uma vez que ninguém quer que as pessoas saiam por aí dizendo que você está com interesse em fulano ou fulana, para não ser vítima de um bullying.

4. Sofrer pequenos acidentes

O seu interesse por outra pessoa é tão intenso que acaba trazendo o risco de passar por algum tipo de acidente. Mas calma, não é nada que seja grave assim.

Bater o pé no canto da mesa, a cara na porta, deixar cair papéis no chão, se atrapalhar com qualquer coisa no trabalho, mas o seu foco está sempre ali em quem você gosta. Fique alerta!

5. Querer mandar mensagem o tempo todo

O novo mal do século tem nome e se chama aplicativos de mensagens. É claro que você vai querer mandar mensagem o tempo todo, tentar falar com a pessoa frequentemente e isso pode te colocar numa grande cilada.

Pode acontecer até mesmo com que ela não se corresponda a você, por tamanha insistência na comunicação.

6. Querer abrir o coração e se declarar

Outro perigo bastante causador de crises de ansiedade é o de querer abrir o coração e se declarar logo de vez para a pessoa amada, assim que você se dá conta de sua paixonite por ela.

Só que muitas vezes, pode ser melhor optar por deixar isso em off para não causar espanto em ninguém. Vai que o outro lado não tem os mesmos sentimentos e não te corresponda em igual medida, não é mesmo?

