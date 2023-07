Paraíso escondido próximo a Anápolis é sucesso para quem quer descansar sem precisar viajar

Neste mês de julho, nada melhor do que reservar um final de semana especial para desestressar e deixar os problemas da cidade para trás. Seja com a família ou amigos, uma ótima opção é o Refúgio do Cerrado.

Localizado em Sousânia, a 20 minutos de Anápolis, a hospedagem chama a atenção pela proposta arquitetônica que foge do padrão, bem ao estilo suíço.

O chalé principal conta com dois andares, e já vem com uma sala de estar, TV de 60′, sofá-cama retrátil, cozinha e banheiros completos.

Mas o destaque vai para o quarto de casal no segundo andar, com uma vista privilegiada para a natureza, que garante um clima ainda mais romântico e intimista.

Na casa anexa, são dois quartos paralelos, com capacidade para mais oito pessoas, para ninguém ter de ficar de fora da viagem. A área de lazer ainda conta com redes e balanços para relaxar ao fim do dia.

Há ainda a cozinha externa, com fogão a lenha e espaço para o churrasco, além da bancada extra para o preparo de alimentos.

O restante da chácara, imersa na natureza, também não deixa a desejar. A área da piscina é opção certeira para conseguir uma folga do calorzão. O espaço ainda conta com pebolim e pula pula para as crianças.

Para valores, maiores dúvidas e garantir a reserva, o Whatsapp do local é o (62) 98201-2255.