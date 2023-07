Apesar de utilizarmos para praticamente tudo na nossa vida há bastante tempo, ainda há algumas funções do WhatsApp que muita gente desconhece.

Quer saber quais são elas? Leia até o final e fique por dentro!

6 funções do WhatsApp que nem todos que têm o app sabe que pode usar

1. Link para chamadas de vídeo em grupo

Você sabia que o WhatsApp permite que você faça links de chamadas de vídeo não apenas com uma pessoa, mas também com um grupo inteiro? Pois é. Agora, é possível que você adicione os participantes nas chamadas de vídeo por meio de links facilitando a vida de muitos.

2. WhatsApp Web

Embora seja ainda comum, muita gente não sabe se a disponibilidade do WhatsApp Web. Se você prefere usar o WhatsApp em seu computador em vez do smartphone, pode aproveitar a modalidade sem medo. Para isso, basta acessar o site do WhatsApp Web no seu navegador, escanear o código QR com o seu telefone e pronto! Agora você pode enviar mensagens, compartilhar arquivos e fotos diretamente do seu computador.

3. Mensagens de texto em negrito, itálico e riscado

Se você deseja enfatizar algo em suas mensagens, o WhatsApp oferece opções de formatação de texto. Para escrever em negrito, coloque o texto entre asteriscos (exemplo). Para escrever em itálico, coloque o texto entre underscores (exemplo). E se quiser riscar o texto, coloque-o entre tils (exemplo).

4. Respostas em destaque

Caso você esteja em um grupo com muitas mensagens e deseja responder a uma mensagem específica sem se perder nas conversas, você pode usar a função de resposta em destaque. Pressione e segure a mensagem que deseja responder e selecione a opção “Responder” no menu. Sua resposta será vinculada à mensagem original, facilitando o acompanhamento das conversas.

5. Mensagens temporárias

Outra função são as mensagens temporárias. Se você está preocupado com a privacidade de suas conversas, pode usar a função de mensagens temporárias. Quando ativada, as mensagens enviadas em uma conversa desaparecerão automaticamente após sete dias.

6. Arquivar conversas

Por fim, arquivar conversas é mais uma das funções do WhatsApp que muitos ainda não sabem. Para quem deseja organizar sua lista de bate-papo sem excluí-la completamente, a opção pode ser útil.. Ao arquivar uma conversa, ela é removida da sua lista principal de bate-papo, mas você ainda pode acessá-la mais tarde.

