Bairros de Aparecida de Goiânia poderão ficar sem água na sexta-feira (21); confira

A Companhia Saneamento de Goiás (Saneago) emitiu um comunicado informando que 12 bairros de Aparecida de Goiânia podem ter o abastecimento de água prejudicado na próxima sexta-feira (21).

O contratempo é devido à execução de três manutenções que acontecerão das 08h às 17h em diferentes pontos do município.

A primeira delas será uma interligação das redes secas do Condomínio Veredas da Alvorada, na Avenida W-5, no Setor Tocantins, e poderá afetar o abastecimento nos bairros Jardim Olímpico, Residencial Santa Luzia, Setor Tocantins e Sítios Santa Luzia.

Já a segunda manutenção acontecerá na Avenida Brasil, no Jardim Veneza e consiste em uma construção de uma caixa de alvenaria para a instalação de uma válvula de redução de pressão (VRP). Neste caso, a empresa informa que poderão ser afetados os setores Colial Sul (parcialmente), Jardim Canadá e Jardim Veneza.

Por fim, o último serviço será de melhoria para a área de influência no Centro de Reservação Morada dos Pássaros e impactará no abastecimento dos seguintes setores: Conjunto Cidade Vera Cruz, Jardim Itapuã (parcial), Loteamento Colinas de Homero, Loteamento Porto das Pedras, Morada dos Pássaros, Pontal Sul (parcial) e Solar Park.

De acordo com a Saneago, a previsão é que a normalização do sistema ocorra de forma gradual ao longo da noite. Imóveis com caixa d’água não devem ser afetados.

A companhia solicita a compreensão dos consumidores e orienta o uso moderado das reservas domiciliares durante o período.