“Mais uma violência sendo direcionada à vítima”, diz Silvye após o ex ser condenado a apenas 03 meses

Empresário e ex-namorado de Silvye Alves (UB), Ricardo Hilgenstieler, foi condenado a três meses de prisão em regime semi-aberto pelas agressões à jornalista e deputada federal.

A Justiça também determinou o pagamento de R$ 4 mil por danos morais e a participação compulsória em um grupo de reflexão. Cabe recurso.

“Dois anos e um mês para ver o agressor receber uma sentença leviana como essa. Mais uma violência sendo direcionada à vítima”, lamentou, no Instagram, a ex-apresentadora do Cidade Alerta.

Em entrevista ao Portal 6, Silvye, bastante emocionada, se mostrou decepcionada com a sentença e o tempo de pena aplicada.

A deputada também reforçou a importância da luta contra a violência doméstica e alertou sobre como os agressores acabam respondendo em liberdade em pouco tempo.

“Quando a Justiça dá uma condenação de três meses, especialmente em um caso que teve repercussão, você acha, sinceramente, que você está encorajando essas mulheres vítimas a denunciarem?”, questiona.

“Minha tristeza é perceber que o Judiciário goiano pecou, de forma tão absurda, em conceder uma condenação tão pequena”, reforça.

“Quando você para pra pensar que tem dois anos que eu trato contra uma síndrome de pânico severa, tomo medicamento todos os dias. Em toda crise de estresse eu tenho sensação de morte”, narra.

Silvye pontua que o filho também sofreu danos psicológicos e atualmente faz terapia. “Eu, a cada dois meses, tenho que fazer aplicações de corticoide, porque perdi músculo”.

A deputada acrescenta que até hoje precisa ir à fonoaudióloga “porque a voz fica diferenciada demais pela falta de sustentação e sensibilidade no nervo”.

“Então não é só o psicológico e a parte estética. É inadmissível você achar que uma coisa que você vai levar para vida, a Justiça encare que o cara tem que pagar três meses e depois está livre. Isso é um absurdo”, externalizou, revoltada.

O crime aconteceu em junho de 2021. A jornalista foi agredida na frente do filho, de 11 anos, com socos, pontapés e teve um corte profundo no lábio superior.

O empresário, à época, chegou a fugir, mas foi detido em flagrante por agentes da Polícia Federal (PF) no Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia.

A redação do Portal 6 não conseguiu contato com a defesa de Ricardo Hilgenstieler. O processo ainda corre em segredo de justiça.