Após grave acidente, estudante de Anápolis ganha novo sopro de esperança

Desde o acidente de moto que mudou para sempre a vida da anapolina Eduarda do Nascimento Teixeira, de 21 anos, a jovem vem lutando incansavelmente para poder voltar a ter a rotina de antes, em uma batalha que emocionou diversas pessoas pelo país.

Tendo sofrido um traumatismo craniano e um edema cerebral, além de ficar 13 dias internada, a estudante de educação física ainda teve parte do crânio removido devido a um inchaço no cérebro. A família vem então se esforçando para conseguir arrecadar fundos para as cirurgias necessárias para salvar a vida de Eduarda.

Com toda a comoção gerada, conseguiram atrair a atenção do digital influencer @dinosonso. Com mais de 1,2 milhão de seguidores, o influenciador abriu e divulgou uma vaquinha oficial para custear as demais cirurgias necessárias, dando um sopro de esperança maior para o caso.

Ao Portal 6, a irmã de Eduarda, Eyshilla Cristinna, agradeceu a todo o apoio recebido até o momento. Ela também deixou claro que, visando uma maior transparência para as pessoas, todas as futuras doações podem ser encaminhadas para este novo canal.

“Como a gente não sabia fazer a vaquinha, fizemos em primeiro momento no pix do meu pai, mas agora o Dino está ajudando muito [com a vaquinha], então quem puder doar, pode ser por lá mesmo”, explicou.

A meta estipulada foi de R$ 250 mil, e com 452 apoiadores até o momento, já conta com mais de R$ 11 mil arrecadados. Para ajudar, basta acessar o site Vakinha, de ID número 3880235.

Apesar de ainda faltar um longo caminho, Eyshilla conta que a irmã tem progredido bastante e tem total fé na recuperação completa dela.

Enquanto a cirurgia não é possível, Eduarda segue em fisioterapia e recebendo todo o suporte da família.