Três novos restaurantes populares começam a funcionar em Anápolis

Além do Restaurante Popular da Vila Jaiara, batizado de Professor Francisco Bernardes de Souza, Anápolis terá outros três estabelecimentos municipais que fornecerão refeições com preços acessíveis. A inauguração do primeiro deles ocorreu já nesta quarta-feira (19), às 11h.

A primeira a entrar em funcionamento foi a unidade do Recanto do Sol, localizada na Rua João Florentino, com custo mensal de R$ 185 mil aos cofres públicos. A região tem tido um intenso crescimento e, por isso, passa a ser amparada pelo serviço.

O próximo restaurante a ser inaugurado será o do Bairro de Lourdes, localizado na Avenida Comercial. As primeiras refeições serão servidas nesta quinta-feira (20), a partir das 11h, e o estabelecimento será mantido por um investimento de R$ 153 mil ao mês.

Com custo mensal de quase R$ 159 mil, a unidade do Bairro Morumbi, localizada na Avenida Pedro Ludovico, também será inaugurada em breve. Ela terá as atividades iniciadas na sexta-feira (21), também às 11h da manhã.

A expectativa é que sejam servidas 500 refeições por dia em cada um destes restaurantes, de modo que a soma dos três recém inaugurados equipare a cobertura alimentar feita pelo restaurante da Jaiara e dobre o quantitativo municipal – já que a unidade existente fornecia, por si só, as mesmas 1.500 refeições.

O custo das refeições segue o preço vigente de R$ 2 por prato servido, contando com o subsídio de R$ 14,90 em cada um deles, por parte da Prefeitura de Anápolis.

Outras opções

Anápolis também conta com os chamados restaurantes “Do bem”, que oferecem refeições pelos mesmos R$ 2 cobrados pelos restaurantes populares. A iniciativa parte da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), mantida pelo Governo do Estado.

Há uma unidade no Bairro de Lourdes, inaugurada durante a pandemia de Covid-19, e outra na região Central, além também de uma no campus Henrique Santillo, da Universidade Estadual de Goiás (UEG).