Ana Queiroz recusa maior honraria de Anápolis após Bolsonaro ser incluído na lista de homenageados

Um dia após anúncio da presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) entre os homenageados pela Comenda Gomes de Souza Ramos, em Anápolis, pelo menos um desfalque está garantido: o de Ana Queiroz.

Conhecida como uma das maiores defensoras das artes cênicas de Anápolis, a profissional repudiou, em carta aberta, a presença do ex-presidente no evento:

“Por dever ético, pela integridade da minha consciência, e para preservar a minha coerência de lutadora contra a ditadura e em favor do Estado Democrático de Direito, sou obrigada a recusar a distinção neste momento”.

Ana Maria Paulino Queiroz Frederico disse ainda que, a princípio, teria ficado comovida com o convite e entende que a homenagem vinha para oficializar os esforços ofertados ao longo da vida em favor do teatro e cultura do município.

Mas entende que o objetivo da cerimônia – que é de congratular figuras que têm ligação com o desenvolvimento da cidade – foi sequestrada para fins de ‘proselitismo político’.

O evento, que será aberto ao público, está marcado para às 19h, no Centro de Convenções de Anápolis.