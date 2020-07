O Tema de Hoje, podcast diário do Portal 6, desta sexta-feira (24) fez uma viagem na história cultural de Anápolis.

Isso porque o programa contou com uma convidada mais que especial, que compartilhou diversas lembranças icônicas do desenvolvimento da arte na cidade.

Trazendo consigo um currículo extenso e uma trajetória profissional que se entrelaça com a própria história de Anápolis – até mesmo no nome – Ana Queiroz foi a entrevistada da vez.

Ela já atuou no jornalismo impresso e na propaganda, mas foi no teatro que realmente se encontrou.

Professora dessa modalidade artística desde 1992, Ana lembra de histórias interessantíssimas sobre a evolução do teatro anapolino e as contribuições que ele deu a cidade.

Na entrevista, ela contou mais sobre um projeto que estava trabalhando, mas que, infelizmente, terá de esperar o fim da pandemia do novo coronavírus para ser retomado.

A atual situação da área teatral no município e detalhes de como a classe artística anapolina anda sobrevivendo à crise do vírus foram alguns dos outros assuntos debatidos com a experiente professora.

