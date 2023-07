Carro desgovernado invade escola de Anápolis e motorista põe culpa no Diazepan

Esta quinta-feira (20) foi marcada com um susto, em uma escola do bairro São José, em Anápolis, após um carro desgovernado invadir a entrada da unidade de ensino.

Conforme apurado pelo Portal 6, o condutor teria perdido o controle do veículo em frente ao estabelecimento de ensino, arrebentando o portão do local e danificando parte da estrutura.

A Polícia Militar (PM) foi acionada na escola e encontrou o motorista tonto e aparentando confusão, como se estivesse sob efeito de bebidas alcóolicas ou algum entorpecente.

No entanto, após a realização do teste do bafômetro, o homem não apresentou álcool no sangue.

Contudo, o motorista foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde explicou que utiliza o medicamento Diazepam, para ansiedade, sem acompanhamento médico ou receita.

Dessa forma, pôde ser identificado que ele apresentava um diagnóstico de embriaguez por uso de substância depressora.

Caberá agora à Polícia Civil (PC) dar continuidade às investigações.