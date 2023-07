Concurso público oferece quase 2.300 vagas em Goiás; veja como se inscrever

A Prefeitura de Novo Gama, na região Leste do estado, lançou o edital do concurso público com 2.292 vagas disponíveis para diferentes áreas e funções.

Do total, 356 delas são para início imediato e outras 1.936 para formação de cadastro reserva. Todas as oportunidades são destinadas a profissionais de nível técnico e superior.

As inscrições podem ser feitas por meio do site do Instituto de Consultoria e Concursos (Itame) – banca organizadora do certame – a partir das 10h do dia 24 de agosto e vão até às 23h59 do dia 24 de setembro. O valor da taxa varia de R$ 90 a R$ 150, a depender do cargo e nível de escolaridade do candidato.

Há vagas disponíveis para técnico em enfermagem, assistente social, fisioterapeuta, guarda civil municipal, enfermeiro, engenheiro ambiental, farmacêutico, fiscais de meio ambiente, obras e posturas, transporte público, tributário e vigilância sanitária.

Além disso, também estão sendo ofertadas oportunidades os cargos de psicólogo, médicos clínico geral, obstetra, pediatra, veterinário, neurologista, nutricionista, odontólogo, assistência social, e para professores de geografia, ciências física e biológicas, história, língua inglesa, língua portuguesa, matemática e educação física.

Todos os candidatos passarão por uma prova objetiva, prevista para o dia 19 de novembro de 2023. Para os cargos de pedagogo e professor, haverá prova de títulos. Já para função de Guarda Municipal será realizado um teste de aptidão física e avaliação psicológica

Os selecionados no processo seletivo receberão uma remuneração mensal que pode variar de R$ 1.500,00 a R$ 4.087,37 e jornadas de trabalho de 20 a 40 horas por semana, a depender do cargo escolhido.

Mais informações estão disponíveis no edital.