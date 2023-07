Multinacional do DAIA está com vagas de emprego disponíveis em Anápolis

Para os anapolinos que estão em busca de emprego, uma boa notícia. A Alcântara Consultoria anunciou que foram abertas mais de 70 vagas, em diversas áreas, para uma multinacional instalada no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA).

As oportunidades são para os cargos de: eletricista (cinco vagas), área de ferramentaria (20 vagas), inspetor de qualidade (sete vagas), jovem aprendiz (cinco vagas), mecânico industrial (oito vagas), operador de logística (dez vagas), pintor (sete vagas) e preparador de máquinas (12 vagas).

Sendo voltadas para a área da indústria, todas as posições exigem experiência prévia, com exceção dos interessados na área de jovem aprendiz, que não precisam se preocupar com o requisito.

Para maiores informações e também para realizar o cadastro de inscrição, basta acessar o site da Alcântara Consultoria.

Além disso, para todos os cargos – exceto jovem aprendiz – será ofertado o benefício de assiduidade, plano de saúde, odontológico e vale alimentação.