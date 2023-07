“Não tem martelo batido ainda”, diz Major Vitor Hugo sobre ser candidato de Roberto à Prefeitura de Anápolis

Cotado para disputar as prefeituras de Goiânia e Anápolis no próximo pleito, Major Vitor Hugo (PL) afirmou à Rápidas desta sexta-feira (21) que continuará analisando cenários e possíveis composições para selar um destino político.

A declaração foi dada após circular na imprensa anapolina que o ex-deputado teria fechado com Roberto Naves (PP) para ser o candidato do prefeito em 2024.

“Não tem martelo batido ainda”, afirmou.

Segundo Vitor Hugo, ele e o PL tem dialogado com colegas de partido e também com outros políticos. Thais Souza (PP), do suplente de deputado federal Márcio Corrêa, do ativista Júlio Proarmas (PSD) e do vice-prefeito Márcio Cândido (PSC) foram nomes citados por ele.

O ex-governadoriável disse ainda que o foco principal, neste momento, seria lutar contra o projeto político da esquerda na cidade, encabeçado pelo deputado estadual Antônio Gomide (PT).

Vitor Hugo estará em Anápolis nesta sexta-feira (21) para receber a Comenda Gomes de Souza Ramos, uma das maiores honrarias da cidade.

Virá acompanhado do ex-presidente Jair Bolsonaro, também homenageado. Sobre o evento, ele frisou que será um momento “para comemorar”.

Tratamento odontológico

A agenda de Bolsonaro em Goiás, nesta sexta, não consiste apenas no recebimento da Comenda Gomes de Souza Ramos.

De acordo com Vitor Hugo, antes de chegar em Anápolis, o ex-presidente estará em Goiânia para realizar a última sessão do tratamento odontológico com o dentista Rildo Lasmar.

Bolsonaro não deverá levar convidados ao evento, apenas assessores mais próximos. Já o ex-deputado federal confirmou que estará com a esposa, juíza Flávia Nagato, e o filho.

Não consta nenhuma agenda de Bolsonaro em Anápolis antes da entrega da honraria. Ele chegará na cidade e seguirá direto para o Centro de Convenções.

Segurança reforçada

Aberto ao público, com expectativa de três mil pessoas, a entrega da Comenda terá segurança reforçada.

À Rápidas do Portal 6, Vitor Hugo adiantou que seguranças particulares foram contratados para o evento.

A Prefeitura de Anápolis também garantiu, em nota à esta seção, que o efetivo da Polícia Militar (PM) será reforçado no local.

Almoço a R$ 2

O Restaurante Popular da Região Sul será inaugurado nesta sexta-feira (21), no Residencial Morumbi, em Anápolis.

A unidade será a terceira entregue nesta semana. Na quinta-feira (20), foi realizada a inauguração do restaurante da Região Leste, no Recanto do Sol e na quarta-feira (19), foi a vez da unidade da Região Norte, no Portal do Cerrado.

Amilton Filho em Portugal

Buscando atrair empresas e fundos de investimentos para Goiás, o deputado Amilton Filho (MDB) está em Portugal numa missão comercial junto com o presidente da Alego, Bruno Peixoto (UB), e outros colegas.

À Rápidas do Portal 6, o parlamentar explicou que a viagem terá duração de uma semana e que neste tempo estará se encontrando com os interessados, além de visitar centros de tecnologias, startups e outros locais no país europeu.

Segundo Amilton, a prioridade é trazer investimentos para Anápolis e empresas para se instalar no DAIA.

Exonerado

O prefeito Rogério Cruz (Republicanos) exonerou, a pedido, na noite de quinta-feira (20), Wellington Bessa, secretário de Administração da capital.

Com a saída, Bessa retorna à Câmara de Goiânia, onde é vereador.Antes de assumir a pasta, ele esteve à frente da Secretaria de Educação.

Produtividade

Um balanço divulgado pela Câmara dos Deputados apontou que 87 propostas foram aprovadas no 1º semestre na Casa.

Entre os projetos de destaque estão a Reforma Tributária, o arcabouço fiscal e o marco temporal das terras indígenas.

6 perguntas para

O entrevistado desta semana do quadro “6 perguntas para”, da seção Rápidas, é o deputado federal Rubens Otoni (PT).

As respostas do parlamentar serão publicadas no domingo (23) no site e nas redes sociais do Portal 6.

Além das prioridades do sexto mandato que ele exerce como deputado federal, o petista também fala sobre o Governo Lula e a disputa pela Prefeitura de Anápolis em 2024.

Nota 10

Para a Polícia Rodoviária Federal (PRF) que durante este mês de julho está realizando operações de férias para garantir a segurança nas estradas.

Apesar disso, infrações vem sendo cometidas nas rodovias. As principais são excesso de velocidade, ultrapassagem proibida, falta de cinto de segurança e embriaguez ao volante são as principais infrações cometidas.

Nota Zero

Para o sistema de transporte coletivo da Região Metropolitana de Goiânia.

Durante o período de férias o número de ônibus circulando foi reduzido, provocando problemas para quem depende do veículo para se locomover nos municípios.

As soluções encontradas pela população são sair mais cedo de casa para não chegar atrasada.