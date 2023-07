Além de Bolsonaro: veja quem são os outros 34 homenageados em Anápolis

Para além do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a lista de personalidades que serão homenageadas com a Comenda Gomes de Souza Ramos conta com nomes de diversos segmentos.

A cerimônia, instituída em 1981, é entregue na semana de comemoração do aniversário da cidade e é uma das mais altas honrarias concedidas no município.

Neste ano, o evento acontecerá na sexta-feira (21), no Centro de Convenções da cidade, às 19h, irá entregar a medalha para 34 pessoas.

A solenidade será aberta ao público comemorará os 116 anos de Anápolis. A expectativa, segundo a Prefeitura, é que o evento bate recorde de público.

Entre os nomes que serão agraciados no evento, está o ex-deputado estadual e candidato a governo do estado, o Major Vitor Hugo, o sócio e fundador do escritório Wandir Allan Advogados & Associados, Wandir Allan de Oliveira, e o presidente da Ordem dos Advogados de Anápolis, Samuel Santos e Silva.

Outra personalidade que também aparece na listagem é o novo delegado da 3ª Delegacia Regional de Polícia de Anápolis, Fábio Alves Castro Vilela, de 42 anos.

Confira a lista dos demais homenageados:

Alaine Alves Valim – Controladora-geral de Anápolis

Alex de Araújo Martins – Secretário de Educação de Anápolis

Ana Maria Paulino Queiroz Frederico – Professora de artes cênicas desde 1992 responsável por impulsionar a arte na cidade – que recusou o convite

Antônio Barbosa El Zayek – Consultor ambiental e ex-diretor da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Carlos Alberto Fonseca – Promotor de Justiça aposentado e Procurador-geral do Município

Cecilio José Rassi – Atuante no setor de arroz para a empresa Brejeiro

Cicílio Alves de Moraes – Médico clínico geral

Domingos Paula de Souza – Presidente da Câmara de Anápolis

Doralice Ferreira Ramos – Fundadora da Associação Evangélica das Viúvas do Brasil e Centro de Convivência e Apoio a Idosas

Eduardo do Rosário – Diretor de filmes como ‘Praxis’ e ‘Eu Trouxe Flores’, roteirista e ator goiano

Eerizania Eneas de Freitas – Secretária municipal de Integração de Anápolis

Érica Patrícia da Silva Alves – Fundadora da LP Falcão

Francisco Pereira do Nascimento – Membro da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil e vice-presidente da convenção das igrejas Evangélicas Assembleias de Deus no Estado de São Paulo e Estados limítrofes, morador de Anápolis desde 1994.

Gleiton Luiz Silva – Advogado especializado em causas comerciais e sócio na G/A Advocacia Empresarial

Isabella Joy Lima e Silva – Delegada titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Anápolis

Jairo Pereira de Brito – Presidente da ONG Corrente do Conhecimento

Jeferson Rodrigues Lemos – Deputado federal

João Batista Pitaluga Sobrinho – Pastor da Igreja do Avivamento Mundial em Anápolis

Júlio César Gomes da Silva – Coordenador administrativo da emergência da Santa Casa de Misericórdia de Anápolis

Leandro Ribeiro da Silva – Subsecretário de Fomento e Competitividade de Goiás e vereador licenciado

Márcio Cândido da Silva – Vice-prefeito de Anápolis

Mariluce Saraiva Sá – Professora de Letras aposentada

Neilton Garcez Silva – Supervisor de vendas da franquia Fórum

Orisvaldo Pires da Silva – Diretor de comunicação na Câmara Municipal de Anápolis

Orlando da Silva Dourado – Fundador do Baiano Fotos

Osmar Borges Pinto – Empresário no ramo de publicidade e propaganda

Randerson Aguiar Pereira – Sócio da Cia Agro, exportadora de produtos de proteína animal e grãos

Robson Torres – Auditor tributário presidente da Agência Reguladora do Município de Anápolis

Rodrigo Tizziani – Publicitário e empresário do ramo da comunicação