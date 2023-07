Na hora de participar de apostas, quem joga na loteria deve se atentar a uma série de fatores e estratégias para que as possibilidades de ganho aumentem.

Apesar da diversidade de coisas que devem ficar no radar do apostador, uma em especial é destaque. Isso porque muitos jogadores se esquecem dela ou não dão a merecida atenção.

Embora pareça simples, deixar de fazer isso pode ter um preço caro e fazer com que você garanta o prêmio almejado. Portanto, leia até o final e evite de esquecer de realizar a ação.

Esta é a coisa mais importante que quem joga na loteria deve fazer e muitos esquecem

Quem joga na loteria deve sempre estar atento às estratégias que serão utilizadas em cada sorteio, como a escolha dos números e até a quantidade de apostas que serão feitas.

Mas, para além do planejamento, uma outra coisa também é importante e, caso não seja levada a sério, pode te custar o prêmio: as regras do sorteio.

Mesmo que você tenha traçado mil e uma estratégias, caso não tenha seguido um dos requisitos estipulados, você pode perder tudo aquilo que sonhou.

Uma coisa simples, mas que pode atrapalhar o seu sonho é esquecer de guardar o bilhete. Isso porque, caso acerte todos os números, você precisa comprovar que aquele jogo foi, de fato, comprado por você.

Afinal, nas regras do sorteio, consta que você só pode receber seu prêmio, em qualquer lotérica credenciada ou nas agências da Caixa mediante a apresentação de um comprovante de identidade original, com CPF e recibo da aposta original e premiada.

Vale lembrar que valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de sua apresentação em agência da Caixa.

