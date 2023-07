Muitos caixas de supermercado costumam fazer isso para se vingar de clientes mal educados

O trabalho de um caixa de supermercado exige atenções múltiplas de um ser humano comum. É preciso concentração com o dinheiro, as mercadorias e, principalmente, os clientes.

E como o mercado é um local de grande circulação de pessoas, os funcionários precisam lidar com gente de todo tipo, até mesmo aquelas com falta de educação vinda de berço.

Muitos deles não gostam de lidar com pessoas mal educadas e atendem com estratégias para se vingar.

Após conversar com alguns profissionais, separamos para você alguns comportamentos que alguns caixas costumam fazer para se vingar de gente assim.

1. Passar as compras rapidamente

Alguns caixas de supermercado não têm muita paciência com o cliente ali em questão e metem marcha no acelerador para encerrar as compras logo e se verem livres daquela pessoa grossa por natureza.

2. Passar o produto mais de uma vez para irritar ainda mais

Sim, quanto mais grosseiro for o cliente, mais alguns caixas vão procurar estourar a paciência deles, usando o que eles têm em mãos como arma, que no caso são os produtos.

Alguns passam o mesmo item mais de uma vez , para precisar chamar a supervisora até o local e desfazer o erro. Assim, o funcionário faz com que se gaste mais tempo na fila e ele fique irritado.

3. Não olhar nos olhos

Alguns afirmam que preferem nem ter contato visual com consumidores que não possuem educação e passam as compras em seus caixas.

Eles alegam que preferem não ter comunicação direta e tentam ignorar ao máximo aquele momento, para que logo se encerre.

4. Sorrir e acenar

Sorria e acene, simplesmente fazer isso até acabar a compra. Eles são treinados para serem simpáticos com gente difícil.

Uma estratégia bastante utilizada para não se incomodar com as coisas que estão sendo ditas é procurar não dar muita atenção para as falas desagradáveis.

5. Voltar todo o troco em moeda

Não tem nada mais irritante do que receber uma quantia em dinheiro em um grande número de moedas.

Alguns caixas contam que, quando estão diante de clientes difíceis, voltam o troco da compra em várias moedas para eles irem embora mais irritados ainda.

E como é horrível ir embora com milhares de moedas pesando no bolso ou na carteira, não é mesmo? Isso só causa a ira ainda mais.

