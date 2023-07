Relembre crimes que aterrorizaram a população e chocaram Goiás

Quando o assunto é referente a assassinatos cruéis e crimes marcantes, a maioria das pessoas logo pensa em casos dos Estados Unidos – país que tem o maior número de serial killers do mundo, além de ser famoso por produzir obras cinematográficas que detalham os episódios violentos.

Entretanto, Goiás já foi palco de casos tão chocantes quanto, que até hoje tiram o sono da população.

Relembre alguns dos crimes mais assustadores que ocorreram no estado.

1. Isabella Freire

Em maio de 2021, Isabella Freire foi acusada de matar o próprio filho. O crime aconteceu em Anápolis, onde a mulher ateou fogo no neném.

O corpo do bebê foi encontrado em uma caixa de papelão, em um lote baldio no Residencial das Cerejeiras.

O laudo da perícia apontou que o recém-nascido morreu asfixiado, uma vez que a mãe havia enrolado ele em um cobertor antes de atear fogo na caixa.

2. Assassinato de Ariane de Oliveira



Um dos casos mais chocantes e lamentáveis dos últimos tempos, foi o assassinato de Ariane Bárbara Laureano de Oliveira, de 18 anos.

A jovem havia saído com mais quatro “amigos” para lanchar. Entretanto, os colegas já tinham planos para cometer o homicídio, com o intuito de verificar se uma das integrantes do grupo, que também tinha 18 anos, era psicopata.

Após o ato, o corpo de Ariane foi encontrado abandonado em meio a uma mata, em Goiânia.

3. Lázaro Barbosa

Outro episódio que tirou o sono de vários goianos foi o drama envolvido na busca por Lázaro Barbosa.

Com o primeiro crime registrado ainda em 2007, ele foi preso por duplo homicídio na Bahia. Desde então, teria entrado e saído de unidades penitenciárias e acumulado diversos delitos, incluindo assassinatos e estupros.

No dia 23 de julho de 2018, fugiu de um presídio em Águas Lindas de Goiás, se escondendo das autoridades no interior do estado.

Mas foi em 2020 que a mídia começou a cobrir em peso os crimes de Lázaro – bem quando ele deu início a uma onda de terror na zona rural de Goiás.

Invasão de propriedades, agressão, assassinato e estupro das mulheres presentes foram algumas das terríveis ações praticadas pelo homem, que foi alvo de uma enorme operação policial ao longo do ano.

O caso teve fim em agosto de 2021, quando ele foi morto em um confronto com agentes policiais.

4. Vilma Martins Costa

A goianiense Vilma Martins Costa também foi alvo dos holofotes em todo o país, após ter sequestrado dois bebês de maternidades diferentes, e ter os criado como irmão e irmã.

Em 1976, a empresária raptou um neném, renomeando-o como Osvaldo Martins Borges e o criou como filho legítimo por 16 anos.

A história veio a tona quando a neta do segundo marido dela fez uma denúncia para o SOS Criança de Brasília – órgão que registra crianças desaparecidas – após encontrar uma foto de Pedro no site e perceber a semelhança.

Ela também recebeu a condenação pelo rapto e registro falseado de Aparecida Fernanda Ribeiro da Silva, conhecida como Roberta Jamilly, levada de uma maternidade em Goiânia em 1979, a quem criou como irmã de “Osvaldo”.

Foi condenada a 19 anos e nove meses de prisão, ganhando liberdade condicional em 2008. Hoje, vive em Goiânia.

5. Tiago Rocha, o serial killer de Goiânia

Tiago Henrique Gomes Rocha foi mais um assassino em série que causou pânico e terror na capital goiana.

Responsável pela morte de cerca de 39 vítimas – na maioria mulheres – o serial killer está preso desde 2014, devido aos crimes que cometeu entre 2011 e 2014.

Tiago, que era vigilante, utilizava uma arma que havia furtado da empresa para praticar os delitos. Ele escolhia as vítimas de forma aleatória, enquanto pilotava uma motocicleta.

O que define alguém como psicopata?

Pelo senso comum, muitas pessoas poderiam olhar para esses casos e assumir que se trata de psicopatas. Porém, conforme explicado à reportagem do Portal 6 pela psicoterapeuta Deniza Leitte, não é tão simples assim.

Segundo ela, é necessário realizar um trabalho diagnóstico completo para cada um, a fim de saber, de fato, se existem indícios da condição.

“A psicopatia se encaixa na estrutura clínica que chamamos de perversão – o psicopata é o sujeito com personalidade antissocial, que apresenta transtornos de conduta, que se orientam para um gozo com a transgressão, com a humilhação do outro, com a destruição do caráter da lei”, afirmou.

“A questão central do que nos faz humanos é a empatia, e é justamente isso que falta na psicopatia – não existe empatia ou afeto algum pelo outro. Demonstrações assim são utilizadas apenas como álibi social ou como manipulação de poder”, completou a especialista.

A profissional ainda esclareceu que existem diferentes níveis de psicopatia, e apenas nos casos mais graves é que costumam acontecer casos de homicídios tão bárbaros e cruéis como os citados.

Por isso, ela deixa claro que é errôneo afirmar que todo indivíduo psicopata comete crimes violentos.

“A probabilidade de sujeitos que têm uma estrutura clínica assim cometerem crimes violentos é de, fato, considerável. Porém, não são todos os psicopatas que cometem crimes bárbaros e homicídios”, finalizou.