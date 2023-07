Fãs se revoltam após viralizar a reação de Léo ao encontrar sósia de Marília Mendonça em Goiânia

O vídeo de um encontro entre uma sósia da cantora Marília Mendonça e do filho da artista, o pequeno Léo, de apenas 02 anos, causou revolta entre os internautas e fãs da sertaneja e gerou uma onda de críticas nas redes sociais.

A reunião aconteceu no sábado (22), durante um evento esportivo na Arena Todos os Cantos, campeonato de futevôlei, em Goiânia, e contou com a presença da dona Ruth, mãe da ‘rainha da sofrência’.

Na gravação, a avó do menino aparece segurando o pequeno no colo enquanto a sósia da ‘rainha do sertanejo’ filma a reação do menino e da mulher.

Ainda na filmagem, é possível ver a criança olhando repetidas vezes para a mulher, com cara de confusão, fato que gerou indignação dos internautas.

Na web, internautas criticaram a ação e afirmaram que, ao ver a sósia, Léo poderia ter ficado confuso e, até mesmo, sentir a falta da mãe, que faleceu em dezembro de 2021.

“Totalmente irresponsável”, diz um.

“Simplesmente não é POSSÍVEL que alguém tenha achado que isso seria uma boa ideia”, afirmou outro.

Veja o vídeo: