Restaurantes em Goiânia apostam em open bar de cerveja e petiscos com preços acessíveis

Com a proximidade do fim de semana, a vontade de reunir a galera e saborear a tradicional ‘cervejinha gelada’ vai aumentando entre os goianienses que buscam curtir a vida noturna na capital. Mas, na hora de escolher o local, uma prioridade se destaca entre os consumidores: o custo benefício.

Para atender o gosto e orçamento da clientela, pelo menos dois estabelecimentos do município têm apostado na modalidade de open bar e food. Na prática, os ambientes disponibilizam bebidas e comidas à vontade, tudo isso cobrando um valor único por pessoa.

Um dos locais que aderiu a ideia foi o Felete Fogo e Chão, localizado na 9ª Avenida, no Setor Leste Vila Nova, na capital.

Inaugurado no dia 07 maio deste ano, o restaurante oferta, de segunda a sábado, das 20h às 23h, open bar com direito a cerveja Amstel, refrigerantes e água sem gás. Tudo isso pelo valor de $69,90.

Além das bebidas, os consumidores também têm direito a um “open food” que inclui tábuas de frios, caldos, batatas fritas e outros petiscos.

Outro estabelecimento que se destaca no quesito custo benefício é o Alabama Chopperia, localizado na Alameda Dom Emanuel Gomes, no Setor Marista.

Diferente do Felete, as opções são cobradas separadamente e oferecidas somente às terças-feiras, das 17h até às 22h.

No caso do open bebida, a ‘casa’ disponibiliza a cerveja Amstel, à vontade para os clientes, por um preço de R$34,90 por pessoa.

Já para aproveitar o buffet de petisco – com direito a caldos, bolinhos, batata e frango frito – o preço cobrado pelo espaço é de R$29,90.