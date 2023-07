Thaís Souza foi preterida por Dominguinhos, que saiu vaiado por plateia bolsonarista

Mais um bastidor interessante explica um dos vários momentos constrangedores vividos na entrega da Comenda Gomes de Souza Ramos, a maior honraria concedida pelo município de Anápolis, na última sexta-feira (21).

Bolsonarista antes mesmo de virar moda, a vereadora Thaís Souza (PP) havia sido escalada para discursar em nome do Poder Legislativo na solenidade – que teve o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como principal convidado. Horas antes do evento, no entanto, foi desconvidada pelo presidente da Câmara, Domingos Paula (PV).

Karma

A decisão, porém, logo foi colocada à prova quando Dominguinhos se dirigiu até o microfone principal para discursar. Recepcionado por muitas vaias do grande público, que lotou o auditório do Centro de Convenções, o vereador não conseguiu disfarçar o desconforto enquanto se dirigia de volta ao assento.

A avaliação pós-evento da cúpula da Câmara é de que era melhor ter deixado a vereadora da causa animal discursar porque, mais uma vez, o Poder Legislativo saiu desmoralizado.

Domingos Paula, entretanto, não foi o único “honrado” com tamanha mobilização do público. Isso porque os presentes, em sua maioria bolsonaristas, também vaiaram a freira Terezinha Alves de Mello – que não cumprimentou Bolsonaro após fala em nome das mulheres homenageadas – e até mesmo o locutor do evento, que se referiu à Jair como ex-presidente da República, não passou em branco.

*Colaborou Caio Henrique