Aos 19 anos, atleta anapolino representará a Seleção Brasileira no Pan Americano em ilha do Caribe

Com apenas 19 anos, o anapolino Gabriel Douglas Araújo já se destaca no cenário do atletismo nacional como uma das maiores promessas do esporte no país.

O jovem foi o único goiano selecionado para representar a Seleção Brasileira no Campeonato Pan Americano, que este ano será sediado na cidade de Mayaguez, em Porto Rico – uma das mais belas ilhas do Caribe. De todo o Brasil, apenas 20 atletas foram selecionados.

Entretanto, apesar de a Seleção ficar responsável com os custos de estadia e transporte, coube ao jovem reunir a quantia necessária para adquirir a documentação necessária para a viagem, que será realizada no dia 02 de agosto.

Como é uma oportunidade única, Gabriel contou ao Portal 6 que não podia correr o risco de perder essa chance. Assim, se viu obrigado a fazer o que fosse preciso para adquirir o montante necessário e, por conta disso, acabou contraindo uma dívida de aproximadamente R$ 2 mil, para cobrir o valor do visto e outras despesas relacionadas.

Agora, o jovem está realizando uma rifa para poder quitar o débito e poder seguir com o sonho de crescer cada vez mais no esporte.

O atleta está sorteando uma camiseta da seleção brasileira usada durante a Olimpíada de Tokyo 2022 e um suplemento Whey.

Para participar, basta apenas entrar em contato com o Whatsapp (62) 9 9480-4822, ajudando na arrecadação.

Apesar das dificuldades, Gabriel conta que está bastante animado com a oportunidade, pois considera um grande passo na carreira como atleta, e que conta com o apoio da população anapolina para recuperar o dinheiro investido.

“Ah, eu estou muito feliz porque foi muito difícil, sabe? Teve muita gente boa que não conseguiu chegar onde eu cheguei. Eu acho que essa é uma das maiores oportunidades que eu já tive na minha carreira e não quero perder essa chance por nada”, afirmou.

Com uma infância complicada, o atleta contou também que, quando menor, morava próximo a uma boca de fumo, e foi o esporte que o motivou a continuar no caminho certo.

“Tem uma boca de fumo e usuários de droga perto da minha casa. Já me chamaram, mas o atletismo fala mais alto”, disse ao Globo Esporte, em entrevista realizada ainda em 2017, quando o atleta tinha apenas 14 anos e ainda iniciava a jornada.

O jovem, que já é recordista goiano adulto nos 400 metros rasos, também é bicampeão brasileiro escolar, campeão brasileiro universitário no revezamento 4×100, 2°colocado no revezamento 4×400 metros no campeonato brasileiro universitário, 3°colocado no campeonato brasileiro universitário nos 400 metros e no campeonato brasileiro sub 20.