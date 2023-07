Saiba o que abre e fecha no feriado de Nossa Senhora Sant’ana em Anápolis

Com o final de julho chegando, os anapolinos já se animam com os tradicionais feriados e festividades municipais que acompanham a época. Já nesta quarta-feira (26), diversas atividades da cidade irão ser paralisadas com a chegada do Dia de Nossa Senhora Sant’ana – padroeira de Anápolis.

Tanto o Brasil Park Shopping quanto o Anashopping funcionarão com horário alternativo. As lojas e quiosques abrirão às 14h e seguirão até às 20h.

Já as praças de alimentação, de ambas as unidades, iniciarão os serviços às 11h e prosseguirão até às 22h.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) informou que apenas o pronto-socorro da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Pediátrica e da UPA Alair Mafra, na Vila Esperança, estarão em funcionamento.

Com relação ao comércio, os varejistas foram orientados pelo Sindicato do Comércio Varejista de Anápolis (Sincovan) a seguirem um horário de funcionamento adaptado, das 08h até às 14h.

Agora, para quem necessita de serviços bancários, é bom estar atento e fazer tudo que for necessário o quanto antes, pois na quarta (26) as unidades da cidade estarão de portas fechadas.

O transporte público também terá o horário afetado e a Urban seguirá a tabela horária tradicional de domingo.

Além disso, o disk de denúncias da prefeitura, o 156, não estará em funcionamento.