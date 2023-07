Cinemas em Goiás terão ingressos a R$ 10 para qualquer filme; saiba como participar

Para que mais pessoas possam ter acesso ao cinema, o CineX está disponibilizando ingressos a R$ 10 para qualquer filme em cartaz. A ação faz parte do projeto Sessão Solidária – projeto que oferece descontos nos bilhetes mediante a doação de um brinquedo novo ou em boas condições. A iniciativa é exclusiva para o dia 31 de julho em duas cidades goianas.

Em Goiânia, o cinema fica localizado no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON) e possui duas salas, com capacidade para 84 pessoas cada. No Luziânia Shopping, em Luziânia, são três salas disponíveis que acomodam 354 pessoas ao todo.

Os bilhetes para a Sessão Solidária estão disponíveis no site do CineX e nas bilheterias físicas. Atualmente, os filmes em cartaz são Barbie, Elementos, Oppenheimer e Missão Impossível 7. O ingresso vale para todas as sessões.

Para se ter uma ideia da vantagem, o valor usual de uma entrada ao cinema na capital é de R$ 60, com a meia sendo R$ 30.

“Visamos democratizar o acesso ao cinema para a maior parte da população, inclusive quem não tem condições de pagar o valor comercial normal. Com os brinquedos arrecadados, ajudaremos instituições parceiras que auxiliam crianças em situação de vulnerabilidade social”, afirmou o CEO do CineX, Adriano Oliveira.

Vale destacar que a entrega do brinquedo deve ser feita na unidade pelo menos 30 minutos antes do início da sessão.