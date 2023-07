Corpo de Bombeiros encontra corpo de adolescente que se afogou em lago artificial

Um adolescente, de 17 anos, se afogou e acabou vindo à óbito no lago artificial do Setor Cristina Park, no Sudoeste de Morrinhos. A fatalidade aconteceu na tarde desta terça-feira (25).

O Corpo de Bombeiros compareceu ao local e iniciou as buscas após receber a denúncia. Segundo testemunhas, o rapaz já estaria há cerca de 20 minutos desaparecido.

Após verificarem a região das margens, mergulhadores fizeram uma força-tarefa para procurar no leito do lago.

O adolescente foi localizado por volta das 17h, em uma profundidade de três metros e a uma distância de 10 metros da margem.

O corpo do rapaz foi retirado da água e deverá ser encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).