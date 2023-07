Garota de programa se revolta e ‘resolve pendência na base da paulada’, em Goiânia

O pagamento incompleto de um acordo causou revolta em uma garota de programa, de 37 anos, e deixou o suposto devedor, de 26 , ferido, após a mulher ‘resolver a pendência a base de pauladas’. O caso aconteceu na noite de terça-feira (25) no setor Campinas, em Goiânia.

Conforme apurado pelo Portal 6, a situação teve início após o jovem procurar a mulher para a realização de um programa sexual pelo valor de R$ 50.

No entanto, após a conclusão, o homem se negou a pagar a quantia combinada, oferecendo apenas R$ 20.

Indignada pelo descumprimento do acordo, a mulher então pegou uma barra de ferro e a arremessou na cabeça da vítima, causando um corte na cabeça do jovem. Na sequência, a mulher evadiu do local e a Polícia Militar (PM) foi acionada.

No local, os agentes encontraram o jovem sentado no chão, com um corte na cabeça e confuso. Ele não soube informar quem seria o autor das agressões e o local exato em que o ato ocorreu.

O paradeiro da suspeita só foi revelado por alguns populares que flagraram a cena e indicaram o local em que a mulher estava.

Ao ser localizada pelas autoridades, ela confessou o crime e foi conduzida até o Instituto Médico Legal (IML) para confecção de relatório médico e, posteriormente, foi levada até a Central de Flagrantes.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros também foi chamada e esteve no local para a realização dos primeiros socorros. O jovem foi encaminhado inconsciente para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).