Aeroporto de Goiânia anuncia novos voos para próxima temporada de férias

Para lidar com a alta temporada dos meses de dezembro e janeiro de 2024, o Aeroporto Internacional de Goiânia, o Santa Genoveva, anunciou que aumentará a oferta de voos para João Pessoa, capital do estado da Paraíba (PB), no fim do ano.

A iniciativa será realizada pela companhia Azul Viagens e pretende ofertar 100 viagens semanais para o destino com saídas de Goiânia, Belo Horizonte (MG), Campinas (SP), Congonhas (SP) e Uberlândia (MG).

A escolha de João Pessoa como mais novo destino com voos diretos veio devido aos bons resultados obtidos pela companhia na Paraíba

De acordo com a empresa, só em 2022, o número de embarques para a cidade paraibana cresceu 64%, se comparado com o mesmo período do ano anterior.

Dois novos destinos também foram incluídos nos trajetos da companhia, sendo eles: São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, ambos em São Paulo (SP).