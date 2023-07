Desilusão amorosa faz homem bêbado simular assalto e cortar a própria cabeça, em Anápolis

A embriaguez e a recente separação com uma mulher serviram de pontapé para que um homem, de 40 anos, colocasse em prática uma ideia arriscada de simular um assalto na própria residência, com direito a agressão física. Toda a situação aconteceu na quinta-feira (27) no Alto da Bela Vista, em Anápolis.

O Portal 6 apurou que tudo teve início por volta das 21h quando a suposta vítima, que estava na companhia da irmã, de 37, acionou a Polícia Militar (PM) alegando ter sofrido um assalto dentro de casa.

Já na presença dos policiais, o homem iniciou o relato afirmando que estava abrindo o portão da propriedade quando foi abordado por dois rapazes, que estariam em um carro branco. Segundo ele, um dos criminosos estava armado enquanto o outro portava um facão.

De acordo com a suposta vítima, em um dado momento, um dos suspeitos, que estava com a arma branca, cortou a cabeça dele, ocasionando uma lesão profunda.

Após a agressão, os suspeitos teriam fugido em um veículo, de cor branca, levando dois celulares. Uma equipe do Corpo de Bombeiros também foi acionada e esteve no local.

No entanto, depois da declaração, alguns comportamentos e atitudes do homem passaram a chamar a atenção dos agentes. Um deles, foi a recusa do homem em ir até um hospital, mesmo com o grave ferimento. Além disso, ele também mudou as versões sobre o fato, o que acendeu sinal de alerta nas autoridades.

Por conta disso, os agentes decidiram averiguar a situação por meio de filmagens das câmeras de segurança próximas ao local. Foi neste momento que a história ganhou uma reviravolta.

Ao checarem as gravações, os policiais não avistaram nenhum veículo branco e , tampouco, os dois suspeitos citados pelo homem. Na realidade, os agentes viram apenas a suposta vítima abrindo o portão, saindo para fora e entrando na residência novamente.

Em seguida, ao entrarem dentro da casa e irem até a cozinha, ainda se depararam com uma grande quantidade de sangue no chão do ambiente, na pia, nas paredes e na parte da quina do mármore – indicando que a vítima pode ter causado o ferimento nela mesma.

Diante da cena, a irmã do homem alegou que após o término de um relacionamento, o familiar estava fazendo uso de bebidas alcoólicas diariamente, o que pode ter contribuído para a criação do falso relato.

Assim, ele foi deixado sob os cuidados da mulher e a ocorrência foi encerrada.