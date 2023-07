Dupla de Anápolis é flagrada vendendo ingressos pro Arraiana e vão parar na polícia

O Arraiana está apenas no início, mas já tem dado dor de cabeça nos anapolinos por conta dos ‘espertinhos’ que têm aproveitado a festa para lucrar de maneira ilegal.

Um jovem morador do município, de 23 anos, tentou ser uma dessas pessoas, mas acabou se encrencando com as autoridades – e ainda “levou” o cunhado junto no mesmo destino.

Ele foi flagrado pela Polícia Militar (PM) na noite desta sexta-feira (28), vendendo ingressos para o show do Wesley Safadão, sendo que os mesmos são solidários e deveriam ser trocados por alimentos na Prefeitura de Anápolis.

O Portal 6 apurou que, ao ser abordado no Setor Industrial Munir Calixto, o rapaz confessou que os dois bilhetes haviam sido repassados pelo cunhado.

Diante disso, o suspeito levou os policiais até a residência do familiar, que tem 25 anos. Lá, foram encontrados outros dois tickets de entrada, sendo estes para o show do Felipe Araújo.

Ambos confessaram que os ingressos seriam vendidos e que, inclusive, já haviam negociado outros bilhetes.

Diante dos fatos, ambos os jovens, juntamente com as entradas para os shows, foram encaminhados para a Central de Flagrantes – onde foi realizado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).