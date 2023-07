Policial militar e outras duas pessoas são presas após confusão generalizada numa boate em Goiânia

Três pessoas, sendo dois homens e uma mulher, foram presas após protagonizarem uma briga no interior de uma casa noturna, no Setor Aeroviário, em Goiânia. A confusão aconteceu na madrugada de domingo (30).

Durante o embate, um dos indivíduos, que é policial militar e portava uma arma de fogo, chegou a efetuar disparos no local. Apesar disso, ninguém ficou ferido.

De acordo com a PM, em depoimento, o suspeito alegou que havia atirado para o alto no intuito de separar o sobrinho e a namorada, que estavam brigando no local. O motivo do desentendimento não foi revelado.

Segundo os agentes, durante a confusão, um funcionário do estabelecimento acabou ficando machucado em decorrência das agressões. O trio foi preso e levado até a Central de Flagrantes.

Além dos três envolvidos, uma pistola 9mm com 20 munições também foi apreendida pela PM e encaminhada a unidade.