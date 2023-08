Para não ser multada em R$ 400 mil, Saneago vai aumentar número de equipes trabalhando para tapar buracos em Anápolis

A Saneago aumentará o número de equipes trabalhando nas ruas de Anápolis para zerar o déficit de buracos na cidade.

Inicialmente, apenas três equipes seriam escaladas para realizar a operação tapa-buraco. No entanto, o número será expandido para cinco.

À Rápidas do Portal 6, Robson Torres, presidente da Agência Reguladora do Município (ARM), pontuou que a decisão atende a um pedido da autarquia.

Além do aumento do número de trabalhadores, outra medida tomada pela Saneago foi a rescisão de contrato com a empresa que estava prestando os serviços anteriormente à contratação de uma nova.

Mesmo com o incremento de equipes nas ruas, o presidente da ARM não acredita que o déficit será zerado até o final do mês de agosto.

Vale lembrar que há duas semanas, Robson afirmou que colocaria o cargo à disposição caso a Saneago cumprisse a promessa de tapar todos os buracos até o final de agosto com apenas três equipes trabalhando.

Segundo ele, não existe um prazo estabelecido para o término da operação, mas há regras acordadas que precisam ser cumpridas. A multa mínima é de R$ 400 mil.

Clima esquentou no Arraiana

No final da noite do último domingo (30), o clima esquentou no Arraiana. Fontes ouvidas pela Rápidas do Portal 6 sustentam que Rodrigo Tizziani, ex-secretário de Roberto Naves (PP), foi convidado a se retirar da festa após discutir com Vivian Naves (PP).

O casal nega que o desentendimento tenha ocorrido. Tizziani, por sua vez, disse à Rápidas do Portal 6, disse que prefere não comentar “questões de âmbito pessoal”.

Vítimas do Césio-137 não terão reajuste na pensão

O governador Ronaldo Caiado (UB) vetou integralmente o projeto de lei que tinha por objetivo aumentar o valor da pensão vitalícia recebida pelas vítimas do acidente com o Césio-137.

A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) considerou a matéria inconstitucional por não conter informações sobre o impacto orçamentário e financeiro aos cofres públicos.

O veto foi encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ) e tem como relator o deputado anapolino Coronel Adailton (SD).

Prazo estipulado para entrega das obras na Praça Cívica

A Prefeitura de Goiânia quer finalizar as obras na Praça Cívica até 20 de agosto.

Faltam ainda a concretagem das estações e rampas de acesso, construção das calçadas e plantio de grama.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) acha que vai dar tempo.

Diligências no assentamento do MST em Goiás

Os deputados Gustavo Gayer (PL) e Magda Mofatto (PL) pediram, via requerimento, que a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Movimento dos Sem Terra (MST) realize diligência no assentamento montado em Palmeiras de Goiás.

Os parlamentares alegam que a visita ao acampamento se faz necessária para coletar evidências que comprovem as afirmações que estão sendo feitas por aqueles que estão sendo ouvidos na CPI.

Nota 10

Para o Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento (LAPIG) da Universidade Federal de Goiás (UFG).

As imagens de satélite cedidas pelo LAPIG ao Portal 6 permitiram acompanhar o crescimento de Anápolis de 1983 até os dias atuais.

É possível notar o adensamento da região Central da cidade, além do crescimento de bairros afastados, como o Recanto do Sol, Filostro Machado, Vila Jaiara, dentre outros.

Nota Zero

Para as praças de pedágio da Triunfo Concebra em Goiás, que aceitam pagamento apenas com dinheiro em espécie. Um retrocesso inominável em um país onde o Pix e cartão de crédito facilitam a vida das pessoas.