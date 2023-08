Existem alguns signos que depois de uma fase ruim vão encontrar um sentido diferente no amor e conseguir finalmente ser feliz com esse sentimento forte e bonito.

Acostumados com as decepções e frustrações vivenciadas no primeiro semestre deste ano com alguns ficantes, talvez esses nativos até estranhem essa virada de chave.

Mas existe um porém: para dar certo mesmo, será preciso um certo esforço neste exato momento. Como na última terça-feira (02) aconteceu a Super Lua em aquário, justamente durante o período de retrogradação de Vênus, se tornou um cenário perfeito para finalizar certos ciclos e dar grandes passos decisivos.

A verdade é: enquanto esses nativos não se desacorrentarem das mágoas do passado e dos vínculos com ex’s, nenhum outro amor conseguirá ir para frente.

Logo, o universo pode até se esforçar para entregar alguém especial e legal para eles. No entanto, só vai dar certo se houver uma contrapartida. Por isso, confira logo abaixo de quais signos estamos falando.

3 signos que depois de uma fase ruim vão encontrar o sentido em um amor especial:

1. Touro

Os taurinos podem estar ainda fortemente ligados com o passado fracassado. Logo, acabam ficando limitados quando o assunto é começar uma nova relação, por mais saudável que ela possa ser.

A dica é: o universo está disposto a mudar essa realidade, mas depende muito dos nativos. Aproveite este momento em que o Sol e o Vênus (planeta regente da casa de touro) estão em leão.

É tempo de autocuidado, de glow up na autoestima e muito zelo com as próprias emoções. Não se boicotem, pois logo em seguida poderá chegar um amor seguro para ficar e surpreender!

2. Leão

Os leoninos estão no auge da boa sorte e, obviamente, também poderão encontrar um amor saudável e recíproco, que terá o mesmo cuidado que um nativo de leão tem, o que será ainda mais chocante.

Esse signo é acostumado a se doar demais nas relações. Encontrar alguém tão cuidadoso como ele pode ser algo estranhamente novo e confortável. Mas a dica é: não sintam medo! Se entreguem neste momento e aproveitem as opções que o universo estará entregando.

3. Escorpião

Por fim, os escorpianos também precisarão se desprender dos traumas românticos para conseguirem receber as surpresas amorosas que o destino poderá colocar nos caminhos em breve.

Caso não consigam se livrar das amarras e, com isso, continuem desconfiando de tudo, dificilmente será possível ser feliz no amor outra vez.

