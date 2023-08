Quase 60% dos anapolinos rejeitam o Governo Lula, revela Paraná Pesquisas/Portal 6

Após sete meses de gestão, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é desaprovado por 59,3% da população de Anápolis. Deste total, 38,6% consideram o governo péssimo, de acordo com a Paraná Pesquisas.

A parcela dos entrevistados que julgam o mandato como regular é de 22,5%. A gestão do petista é classificada como boa para 17,3%. Outros 11,3% acreditam que o governo é ruim e 8,7% avaliam como ótimo.

O presidente tem maiores índices de aprovação entre mulheres, com 36,7%. Os jovens entre 16 e 24 anos constituem a principal faixa etária de apoio ao atual presidente no município, com 37,6%.

Lula também se destaca entre o público que possui apenas o ensino fundamental, com 46,5% de apoiadores nessa faixa etária.

Encomendada pelo Portal 6, a Paraná Pesquisas entrevistou 814 anapolinos entre os dias 27 e 31 de julho de 2023. O grau de confiança é de 95% e a margem de erro é de 3,5 pontos percentuais.