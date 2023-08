Goiânia terá feirão de imóveis do Minha Casa, Minha Vida neste fim de semana

Os goianienses que desejam adquirir um imóvel, já podem se preparar, pois a 4° Edição do Feirão de Imóveis Eldorado Parque com propriedades inclusas no programa habitacional Minha Casa Minha, Vida (MCMV) já tem data marcada para acontecer na capital.

Desta vez, o evento ocorre nos dias 05 e 06 de agosto no estande do Eldorado Parque, no Parque Oeste, em Goiânia, das 08h às 19h. A previsão é que durante os dois dias, 150 famílias visitem o local.

Ao todo, 300 imóveis, sendo eles o Eldorado Parque Tijuca e o Iguaçu, estarão disponíveis durante todo o evento, com condições inéditas de valores e financiamento.

No caso do Iguaçu, podem se candidatar para a compra da propriedade famílias com renda bruta mensal de R$3.700 a R$4.400. Nesta categoria, é possível conseguir um subsídio de até R$55 mil, com taxa de juros que varia de 6.5% e 7%.

Já para o Tijuca, os candidatos devem ter uma renda bruta mensal que varia de R$7.000 a R$8 mil. Nesta modalidade, os juros são de 7.16% e 8.5%, sem disponibilidade de subsídio.