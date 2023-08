Cães são encontrados mortos e um decapitado dentro de casa abandonada, em Anápolis

Após receberem uma denúncia, uma guarnição da Polícia Militar (PM) compareceu à uma residência no Setor Summer Ville, em Anápolis, onde acabaram presenciando cenas deploráveis. Dentro da casa haviam quatro cães mortos, em estado de decomposição avançado e com fortes sinais de maus-tratos.

O Portal 6 apurou as suspeitas começaram após relatos de um vizinho de que o cheiro podre de algo putrefato era recorrente no local.

Ao adentrarem o imóvel, as equipes encontraram um animal morto dentro de um balde com água, outros dois deitados e em decomposição ao lado de uma cama de casal, no quarto, e ainda um último sob uma cômoda, na área de serviço. Este último, inclusive, estava decapitado.

Apesar do aparente abandono, diversos eletrodomésticos, roupas e móveis ainda estavam no local.

A cabeça do cão foi encontrada já em estado esquelético, próxima ao corpo do animal. O vizinho da casa chegou a apontar que, há cerca de um mês, a moradora, uma jovem de 20 anos, havia lhe dito que estava com dificuldades financeiras, ao ser indagada do porquê os cães estariam tão desnutridos.

A proprietário do imóvel compareceu e apresentou os documentos que comprovam a locação do mesmo, todavia não ainda não foi possível localizar onde estaria a locatária responsável.

Os animais foram conduzidos para o Centro de Zoonoses.