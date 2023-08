Grupo goiano anuncia investimento de R$ 300 milhões para construção de novo Hot Park; veja onde

O grupo Aviva, que gerencia o Hot Park de Rio Quente, anunciou a construção de um novo parque aquático na costa do Sauípe, distrito localizado no município de Mata de São João, litoral norte da Bahia (BA). As obras devem se iniciar no primeiro semestre de 2024.

De acordo com o grupo, o investimento será de R$ 300 milhões. Diferente do Hot Park goiano, não há águas termais naturais, portanto, o complexo terá aquecimento artificial nas piscinas para que a temperatura chegue à média de Rio Quente.

De acordo com o CEO da Aviva, Alessandro Cunha, em entrevista para a revista Exame, o nome do empreendimento será Hot Park Baía das Tartarugas. As obras estão previstas para durarem de 20 a 36 meses.

“Faz parte do nosso plano de aumentar a integração dos nossos dois destinos”, afirmou. A compra do terreno foi oficializada em 2018, 56 anos após a criação do Rio Quente Resorts – que funcionava como uma pousada na época.

Hóspedes do Hot Park terão acesso ao parque aquático, assim como já ocorre em Rio Quente. Para quem busca aproveitar o local somente por um dia, terá o day use. O grupo destacou que, além do parque, a Costa do Sauípe terá outros investimentos, com o objetivo de uniformizar a marca.