Por dentro do parque em Goiás que superou os da Disney na lista de melhores do mundo

O Hot Park, famoso ponto turístico de Rio Quente, cidade no Sul Goiano, foi eleito em 2023 pelo prêmio Travellers’ Choice, do TripAdvisor, como um dos melhores parques aquáticos do mundo.

Em 18º lugar, o local ficou à frente até mesmo dos parques temáticos da Disney – tanto na Europa (19º) quanto nos Estados Unidos (23º) – e a Legoland (24º) na votação aberta ao público.

Dentre as atrações que levaram o Hot Park a ficar bem ranqueado, estão os clássicos Half Pipe, Xpirado e a praia artificial com piscina de ondas.

Além disso, em 2023, foram inauguradas algumas novidades, como o Turbilhados, e o restaurante Maraé, com temática inspirada na cultura havaiana.

Os interessados em visitar o parque aquático podem entrar no site oficial, onde se encontram diferentes opções de pacotes – que podem incluir até 15 pessoas em um só plano.

As aquisições podem ser feitas pela página online, por telefone, lojas físicas e até mesmo por meio de chat de WhatsApp, conforme a praticidade para quem está comprando.

Para mais informações, acesse o site do Rio Quente Resorts.