Morre Mark Margolis, o Hector Salamanca de ‘Breaking Bad’, aos 83 anos

Mark Margolis, conhecido por interpretar o vilão Don Hector Salamanca em “Breaking Bad”, morreu nesta sexta-feira (4) aos 83 anos.

A informação foi confirmada à revista The Hollywood Reporter por Morgan Margolis, filho do ator.

Margolis morreu após uma doença repentina. Ele estava internado no hospital Mt. Sinai, em Nova York.

Além do papel em “Breaking Bad”, Margolis atuou em “Scarface” (1984), no papel do guarda-costas Alberto. Ele também interpretou o Sr. Rabinowitz em “Réquiem para um Sonho” (2000), o senhorio Shickadance em “Ace Ventura” (1994) e o professor de matemática Sol Robeson em “Pi” (1998).

Seu último trabalho foi a série “Your Honor”, lançada neste ano e protagonizada por Bryan Cranston, que viveu Walter White em “Breaking Bad”. O ator também reprisou o papel de Hector Salamanca na série “Better Call Saul”, derivada de “Breaking Bad”, que chegou ao fim no ano passado.