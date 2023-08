SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Parte da equipe do cantor sertanejo Murilo Huff foi vítima de um acidente na noite desta quinta-feira (3) na BR-153, próximo a Colinas do Tocantins (TO).

O acidente envolveu um caminhão, um carro e o ônibus onde estava parte da equipe do artista. Ninguém da equipe ficou ferido, segundo informou o próprio Huff em comunicado nas redes sociais. O motorista do carro sofreu ferimentos leves.

“Estou passando para tranquilizar todo mundo que está preocupado”, disse o cantor, em vídeo. “Está todo mundo bem. Ninguém se machucou, ninguém se feriu”.

A equipe do artista pediu para notícias falsas não serem compartilhadas.

Huff não estava no ônibus acidentado. O cantor está em Pontes e Lacerda, no Mato Grosso, onde fez show nesta quinta. Ele continuará a agenda normalmente e nesta sexta (4) fará uma apresentação na Chapada dos Guimarães (MT).

O ônibus acidentado seguiu viagem em direção a Goiânia.

Em maio deste ano, no Dia das Mães, Huff homenageou a cantora Marília Mendonça (1995-2021), mãe de seu filho Leo, a ex-sogra, Ruth, e a mãe, Zaida Huff.

No vídeo compartilhado por ele, Marília aparece tocando violão para Leo, junto a um compilado de imagens mais recentes das avós com o menino, que tem três anos.

Marília, ex-namorada de Huff, morreu em um acidente de avião em Minas Gerais, em dezembro de 2021. Desde então, a mãe da cantora divide os cuidados do menino com Huff e a avó paterna.