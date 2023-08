Pode não parecer, mas a sua cozinha precisa da sua atenção e não é tudo que pode ser colocado lá dentro.

Acredite se quiser, mas esse cômodo precisa da sua atenção, já que é um ambiente, na maioria das vezes, quente e abafado.

6 itens proibidos que ninguém deve deixar guardado na cozinha:

1. Álcool

Começando nossa lista, sempre que possível deixe álcool fora da sua cozinha, seja ele líquido ou em gel.

Afinal, qualquer descuido com as chamas do fogão e o seu álcool podem causar danos tenebrosos para sua casa.

2. Secador de cabelo

Outra coisa que não convém de se deixar nesse cômodo é o secador de cabelo, e muito pior: usá-lo lá.

O jato de ar quente produzido pelo equipamento pode fazer o fogo do seu fogão atingir outros lugares, além da chama. Tome cuidado!

3. Notebook

Se você quiser um notebook sujo e cheio de gordura, basta deixá-lo na sua cozinha!

Esse ambiente é o local perfeito para deixar o seu item impregnado de sujeira e isso pode ser difícil de limpar.

4. Combustível

Assim como o álcool, nada de deixar combustíveis dentro da sua cozinha, como gasolina.

Deixar esse líquido desprotegido no ambiente pode colocar a sua segurança em risco, já que é um local quente e abafado, além do fogo.

5. Alguns tipos de plantas

Existem algumas plantas que não conseguem se adaptar bem dentro da cozinha, por conta de respingos de gordura e o calor do fogão.

Sendo assim, pesquise bem antes de colocar qualquer vegetal no seu cômodo.

6. Produtos de limpeza

Por fim, entenda: os produtos de limpeza devem ficar longe da sua cozinha.

Esses itens, além de inflamáveis, podem também contaminar seus alimentos.

