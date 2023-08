Idoso é morto por vizinho com golpes de facão, no Centro de Anápolis

Um idoso de 75 anos foi morto por um outro senhor de idade, de 74 anos, em uma quitinete, no Centro de Anápolis, na noite deste sábado (05), com golpes de facão.

Conforme apurado pelo Portal 6, o caso ocorreu por volta das 21h45. O autor afirma que se sentia ameaçado pela vítima, que era vizinho dele.

No entanto, o proprietário do local onde o crime aconteceu afirmou que a vítima era “mais na dele” e que a implicância viria do suspeito.

Além disso, o responsável pelo crime estaria relatando ouvir vozes há cerca de três meses, por conta de possíveis problemas psiquiátricos, e estaria provocando outros moradores.

Assim, na noite de sábado (05), o idoso foi até a casa da vítima com um facão escondido e começou a desferir golpes contra ela.

Uma outra testemunha tentou acudir o senhor de idade, mas por ter feito uma cirurgia recente e a idade avançada, não conseguiu impedir as agressões.

A Polícia Militar (PM) foi acionada ao local e deu voz de prisão ao suspeito, que foi encaminhado para a delegacia para as devidas medidas administrativas.

Já o Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU) esteve no endereço para constatar o óbito. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).