Diarista morre eletrocutada enquanto lavava calçada no interior de casa, em Jataí

Uma jovem de 24 anos acabou morrendo eletrocutada por uma máquina lavadora de alta pressão, em Jataí. O caso aconteceu neste sábado (05), enquanto ela lavava a calçada.

O Portal 6 apurou que ela estava trabalhando como diarista em uma casa do Setor Portal do Sol. O incidente pode ter ocorrido por conta que o fio da fonte da máquina estava descascado, coberto por fita isolante, propiciando descarga elétrica ao entrar em contato com a água.

Como não haviam testemunhas no local, a fatalidade só foi descoberta graças ao marido da vítima. Ela havia saído para trabalhar cedo e mantido contato pelo celular com ele, chegando a afirmar que estaria terminando o serviço.

Depois da mensagem, ela parou de respondê-lo e não atendeu as ligações, situação que o preocupou ao ponto dele ir até a casa. Quando chegou lá, ele viu que o carro dela ainda estava estacionado na porta da residência e decidiu pular o muro para encontrá-la.

Ao adentrar o imóvel, ele a descobriu caída ao lado da máquina. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado mas ela, infelizmente, já tinha falecido.

O Instituto Médico Legal (IML), juntamente da Polícia Científica, compareceram ao local para efetuar a perícia. Foram recolhidos tanto o corpo quanto a lavadora, que deve ser analisada pelos agentes.