SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – A jovem Thaís Medeiros de Oliveira, que teve uma reação alérgica grave ao cheirar pimenta, trata uma infecção e está com os batimentos cardíacos altos, disse a mãe dela em publicação nas redes sociais.

Paciente deve voltar para a enfermaria nesta segunda-feira (7). “A Thaís está bem. Ela continua com a infecção e com a febre, com os batimentos cardíacos um pouco elevados, mas ela está sendo bem cuidada”, afirmou a mãe.

Jovem voltou à UTI dias após receber alta. Ela teve uma broncoespasmo durante a madrugada deste sábado (5), o que fez a equipe médica decidir levá-la para os cuidados intensivos. De acordo com a família, Thaís foi levada ao hospital porque também estava com febre alta e urina avermelhada.

Thaís tinha recebido alta na última segunda-feira (31). Na ocasião, o médico geriatra Fernando Henrique de Paula, do Centro de Reabilitação e Readaptação Henrique Santillo (Crer), onde ela estava internada desde o dia 9 de abril, disse que o quadro dela era um pouco melhor.

A jovem de 25 anos teve uma grave reação alérgica ao cheiro de pimenta e, em razão de uma parada cardiorrespiratória, desenvolveu uma lesão irreversível no cérebro.

Relembre o caso

Segundo Adriana Medeiros, a filha teve uma crise de asma antes de visitar o namorado em Anápolis (GO). No local, Thaís cheirou pimenta durante um almoço. Logo em seguida, foi levada ao hospital às pressas e internada.

Os médicos acham que o contato da jovem com a pimenta foi um gatilho para ela desencadear uma crise de asma grave, fazendo com que Thaís não conseguisse respirar normalmente.

Isso levou à baixa circulação de oxigênio para o cérebro e o coração, o que provocou uma parada cardiorrespiratória na jovem.