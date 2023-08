As notícias são boas e calorosas para certos signos que vão encontrar um amor profundo nos próximos dias e poderão vivenciar os melhores meses de suas vidas.

Agora que a autoestima está em alta, graças ao Sol e Vênus em leão, é bem possível que esses nativos consigam se desprender do passado e se permitam se apaixonar verdadeiramente.

A melhor parte é que a reciprocidade será muito honesta, além de perceberem uma compatibilidade ímpar, de tirar o chapéu e deixar muita gente com inveja.

Confira agora quais serão os signos contemplados com a benção de uma paixão forte e confortável. Veja!

3 signos que vão encontrar um amor profundo para completar a parte que falta:

1. Virgem

Os virginianos poderão aproveitar este momento para se jogar em um amor fiel que aparecerá em poucos dias. Essa pessoa já está te observando há dias.

No próximo dia 23 de agosto, começa o período de Mercúrio Retrógrado na casa de virgem, mas não se assustem. Vocês poderão sentir um balanço na relação, mas mantenham-se firmes, se realmente houver amor.

Essa paixão tende a crescer cada vez mais e isso pode despertar os invejosos. Não comentem tanto sobre o que vivem.

2. Escorpião

Os escorpianos também poderão sentir uma bomba de sentimento explodindo em breve. A paixão será despertada e totalmente correspondida pelo seu pretendente.

Mas não vale se boicotar. Essa pessoa pode ser exatamente a tampa da sua panela, que tem procurando há tanto tempo.

Vocês perceberão que o amor pode ser leve, sem cobranças e as figuras do passado se perderão no tempo. Confie no processo e se entregue à felicidade.

3. Peixes

Por fim, os piscianos também poderão sentir a guinada do amor, querendo ou não. Por mais que o nativo acredite não estar pronto para um relacionamento, não existe tempo certo ou pessoa certa.

O que existe é uma necessidade de ser feliz dentro de cada pisciano. Não fujam das chances de felicidade. Existe alguém bem pertinho sentindo muito amor por você.

Basta confiar no processo e deixar que o destino tome as rédeas do restante.

